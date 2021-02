Gastro & Co. ohne Hoffnung auf baldige Öffnung

Die Gastronomie rechnet nicht mit einer baldigen Öffnung. Wegen der neuen Mutation seien Lockerungen unwahrscheinlich, man blicke eher in den April oder auf Pfingsten.

Gastronomie und Hotellerie in Österreich rechnen trotz der für Montag avisierten Bekanntgabe möglicher neuer Perspektiven durch die Politik nicht mit baldigem Aufsperren. "Die Regierung denkt offenbar nicht daran, dass Anfang März etwas öffnen könnte", hieß es am Freitag aus der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) zur APA. Die Gesundheitspolitik würde dafür angesichts der Corona-Infektionszahlen und der Mutation in Tirol auch keine große Zustimmung erhalten, sagt man dort.