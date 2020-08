Gastro-Aktion: 22. Wiener Restaurantwoche startet am Montag

"Spitzenküche zu Jubelpreisen" - unter diesem Motto steht die 22. Wiener Restaurantwoche, die am Montag beginnt. Bei der Aktion warten 82 Toprestaurants mit attraktiven Preisen auf die Feinschmecker.

Da schlagen die Herzen der Genießer in der Bundeshauptstadt höher: Von 31. August bis 06. September findet die 22. Wiener Restaurantwoche statt und sie können sich wieder eine Woche lang durch die besten Restaurants der Stadt schlemmen. „Das Ziel der Restaurantwoche ist es, Speisen der Spitzenklasse zu attraktiven Preisen anzubieten, um die gehobene Gastronomie neuen Zielgruppen näher zu bringen.“, so Organisator der Restaurantwoche Dominik Holter.

Erprobtes Erfolgsmodell: Wiener Restaurantwoche

Besonderer Aufschwung für die Gastronomie

Dieses Jahr hatte die Wiener Gastronomie wegen der Corona-Pandemie mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Lange Zeit mussten die Restaurants geschlossen bleiben, was zum Ausbleiben der Gäste führte. Die Wiener Restaurantwoche hilft dabei die Gastronomie wieder in Schwung zu bringen und Gäste in die Lokale zu bringen.