Ab 19. Mai soll die Gastronomie in ganz Österreich wieder möglich sein. Für die Attraktivierung der Außenbereiche wie in Schanigärten gibt es nun eine Förderung.

Im Innenbereich gibt es strenge Regeln für Besucherzahlen und Gästegruppen - maximal vier Erwachsene plus zugehöriger Minderjähriger. Umso wichtiger dürften die Schanigärten werden, wo man zu zehnt am Tisch sein darf. Für die Attraktivierung der Außenbereiche gibt es nun eine Förderung.

Gastgartenförderung kann nun beantragt werden

Die sogenannte Gastgartenförderung ist seit Freitagvormittag beantragbar. Es werden Investitionen und ergänzende Sachaufwendungen gefördert. Investitionen in Gastgärten und auch Gasträume ab 5.000 Euro werden mit einem Zuschuss von 20 Prozent gefördert. Als Beispiel führt das Tourismusministerium ein Kaffeehaus in Wien an, das einen neuen Schanigarten errichtet und dafür Ausstattung um 15.000 Euro anschafft. Dafür erhält der Betrieb einen Zuschuss von 3.000 Euro aus der Gastgärtenförderung.