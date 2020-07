Gasleitung in Wien-Ottakring manipuliert: Gesuchter Mieter festgenommen

Nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos konnte die Wiener Polizei am Freitag jenen Mann festnehmen, der die Gasleitung in seiner Wohnung vor einer Delogierung manipuliert haben soll. Gegen ihn wird wegen mehrfachen Mordversuchs ermittelt.

Nach intensiven Ermittlungen ist es dem Landeskriminalamt Wien am 17. Juli gelungen, einen 61-Jährigen gegen 09.00 Uhr in der Thaliastraße in Wien-Ottakring festzunehmen.