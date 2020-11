Gansl essen im Lockdown in Wien: Lokale zum Bestellen und Abholen

Nicht nur im Zuckergoscherl am Rochusmarkt gibt es das Gansl in Corona-Zeiten zum Abholen und zuhause Genießen

Nicht nur im Zuckergoscherl am Rochusmarkt gibt es das Gansl in Corona-Zeiten zum Abholen und zuhause Genießen ©zuckergoscherl

Rund ums Gansl essen im Martini-Monat November ticken heuer die Uhren anders. Doch auch im coronabedingten Lockdown mit geschlossenen Lokalen ist Gansl essen in Wien möglich - alle Infos hier.

Der November steht normalerweise ganz im Zeichen des Heiligen Martin - und des traditionellen Ganslessens. In Wien haben Jahr für Jahr zahlreiche Gasthäuser und Restaurants die köstliche Spezialität auf der Speisekarte. Ist doch eine knusprig gebratene Martini-Gans mit Rotkraut und Knödeln ist zwar nicht unbedingt ein leichter, aber dafür ein umso schmackhafterer Genuss.

In Zeiten der Pandemie ist Gansl essen in Wien heuer zumindest im Lokal unmöglich. Doch es gibt Alternativen: Welche Gasthäuser und Restaurants in Wien die Möglichkeit bieten, sich sein Gansl nach Vorbestellung abzuholen oder sich zustellen zu lassen und dem Genuss dann daheim mit seinen Lieben zu frönen, lesen Sie hier.

Gansl to go: Lokale zur Gansl Abholung oder Zustellung in Wien

Amon’s Gastwirtschaft

Schlachthausgasse 13, 1030 Wien

Zur Gansl-Zeit wird Amon’s Gastwirtschaft zu “Amon’s Ganslwirtschaft”. Das knusprig gebratene Gansl wird bei mäßiger Hitze im Ofen mit Majoranzweigerln und Äpfeln gebraten und im Viertel ausgelöst serviert. Dazu gibt es flaumigen Erdäpfelknödel sowie Apfelrotkraut. Heuer steht vom 1. Oktober bis 26. November 2020 das "Flying Gansl" auf der Speisekarte - zu den aktuellen Öffnungszeiten bietet das Restaurant sein stadtbekanntes knuspriges Gansl zum Abholen an. Um Bestellung spätestens am Vortag unter 01 / 798 81 66 oder office@amon.at wird gebeten.

Der Gansl-Genuss im Amon’s beläuft sich auf 20,90 Euro.

Artner Flora auf der Wieden

Floragasse 6, 1040 Wien

Es hat bereits Tradition: Das Ganslessen für gehobene Ansprüche im Artner im vierten Wiener Gemeindebezirk. Ab 11. November 2020 lassen sich dort ofenfrisches Gansl und andere Gerichte per E-Mail unter wieden@artner.co.at oder telefonisch unter 01/503 50 33 bestellen. Das Martinigansl aus dem Ofen wird hier mit Maroni-Erdäpfelroulade, Zweigeltrotkraut und Bratapfel zubereitet. Die Take Away Abholzeiten sind von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Heuriger Steinklammer

Jesuitensteig 28, 1230 Wien

Bei diesem typisch Wienerischen Heurigen in Mauer darf im November auch heuer das Gansl nicht fehlen. Am 14. und 15. November 2020 kann man dort ein klassisches Martinigansl mit Rotkraut, zweierlei Knödel Preiselbeeren und Bratapfel zum Mitnehemen für 18,90 Euro abholen. Um telefonische Reservierung unter 01/888 22 29 wird bis Freitag, 13. November gebeten.

Wiener Rathauskeller

Rathausplatz 1, 1010 Wien

Allerlei feinste Gansl‘-Spezialitäten stehen während des Lockdowns, der voraussichtlich bis 30. November 2020 dauern wird, im Wiener Rathauskeller auf der Speisekarte. Hier lautet der Appell, von Montag bis Samstag von 12:00 bis 21:00 Uhr über Mjam oder Lieferando zu bestellen und das Gansl-Menü nach Hause liefern lassen: Von den Vorspeisen wie der geräucherten Entenbrust mit Wildkräuter-Salat und Sauce Cumberland sowie sous vide gegarter Gänsebrust mit Taboulésalat von Löwenzahn und Bulgur bis hin zu den Hauptspeisen, dem saftig gebratenen Gansl mit Blutorange-Rotkraut und flaumigem Erdäpfelknödel ( à 20,90 Euro) sowie dem Gänseragout auf Buchweizen-Nudeln mit Pak Choi und Limette (à 16,90 Euro).

Zum Reznicek

Reznicekgasse 10, 1090 Wien

Die Liebe zum Genuss, zum Verwöhnen und zum Geschmackserlebnis steckt beim Reznicek nicht nur, aber auch im Ganslessen, da sich das Team des Lokals auf diese saisonale Besonderheit spezialisiert hat. Aufgrund der Covid-19 Situation wird die Ganslsaison hier kurzerhand auf den Monat Dezember verschoben und Gansl-Reservierungen für Dezember ab sofort entgegen genommen - unter 0699/131 791 40 oder per Mail unter office@zumreznicek.at. Was dann alles auf der Gansl-Karte steht, lesen Sie hier.

Restaurant Veranda im Hotel Sans Souci

Burggasse 2, 1070 Wien

Martiniloben à la Sans Souci: Hier gibt es täglich von 6. bis 30. November 2020 “Gansl to go”, das Bio Ganslessen zum Mitnehmen. Die Spitzenköche des Hauses zaubern ein traditionelles Bio Gansl mit allem was dazu gehört. Vor dem Genuss erhitzt man die Gans und die Beilagen lediglich noch in der speziellen Glasverpackung des Hauses. Das "Gans to go"-Package inkludiert Bio-Ganslsuppe mit Bröselknödel und Wurzelgemüse, traditionellen Bio-Gänsebraten mit Rotkraut, Erdäpfelknödel und Maroni sowie einen schokoladigen Nachtisch von Zotter. Auch ein Digestiv als Überraschung und einen hochkarätigen Rotwein beinhaltet das 3-Gänge-Ganslmenü für 4 Personen, das sich auf 250 Euro beläuft. Hinzu kommen Lieferkosten von 15,80 bis 27,80 Euro je nach Bezirk. Alternativ ist Selbst-Abholung mit gratis Parkmöglichkeit vor der Türe möglich.

Bestellt werden muss hier mindestens zwei Tage im Voraus unter +43-1-522 25 20 194 oder per Mail.

Trattoria Margareta

Margaretenplatz 2, 1050 Wien



Täglich von 11 bis 20 Uhr ist in der Trattoria Margareta die "Martini-Gans to go" zum Bestellen und Abholen erhältlich - entweder fertig als ein Viertel Jungmastgans mit Erdäpfelknödel und Apfelrotkraut, oder als halbe Gans vorbereitet und "Sous-Vide" gegart zum Selbermachen daheim, servierfertig in 30 Minuten. Für zwei Personen kostet der Gansl-Genuss 39 Euro, für vier Personen 75 und ab sechs Personen je 18 Euro. Um Bestellung unter 01/544 07 22 wird gebeten.

Zuckergoscherl

Landstraßer Hauptstraße 41-43

1030 Wien

Beim Zuckergoscherl am Wiener Rochusmarkt lautet aktuell das Motto "Check dir dein Gansl für zuhause". Denn das Lokal ist zwar geschlossen, dennoch besteht jeden Freitag zwischen 12 und 18 Uhr die Möglichkeit, sich sein Gansl zum Mitnehmen abzuholen. Die fertig vorgegarte, saftig zarte Sous Vide Ganslkeule kann man daheim im eigenen Backrohr perfektionieren. Das Angebot beinhaltet Sous Vide Ganslkeule, Bratensauce auf Rotwein-Orangen-Basis, Rotkraut, zwei kleine Erdäpfel-Speck-Knödel und Preiselbeeren sowie Zubereitungstipps für zuhause um 20 Euro.

Reservierung per E-mail unter reservierung@cafe-zuckergoscherl.at wird erbeten.

Alle Angaben ohne Gewähr. Der Artikel wird zur Gansl-Zeit laufend aktualisiert.