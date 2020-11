Vegansl essen in Wien: Gansl essen auf die tierfreundliche Art

Wer Tiere auch zu Martini leben lässt, wird doppelt belohnt: mit einem köstlichen veganen Braten und der Freude, einem Tier das Leben gelassen zu haben. Wie Vegansl essen in Wien zu Coronazeiten möglich ist, lesen Sie hier.

Reguläres Gansl essen bedeutet je nach Bezugsort mehr oder weniger Tierleid auf dem Teller haben. Die Tradition, zu Martini Gänse zu essen, bedeutet für die Tiere Qualen. Für alle, die dies umgehen und dennoch auf einen besonderen Genuss rund um den Martinstag nicht verzichten wollen, hat sich aus der leidvollen Martini-Tradition etwas Neues, Friedvolles entwickelt: das Vegansl-Menü.

Was ist überhaupt Vegansl?

Vegansl ist nichts anderes als die herkömmliche Kombination aus Gänsefleisch, Knödeln und Rotkraut, nur dass das Tierfleisch durch vegane Produkte aus Soja oder Seitan ersetzt wird, und die Knödel ebenfalls rein pflanzlich zubereitet werden.

Vegansl erfreut sich großer Nachfrage: In den Lokalen, die auch über den Lockdown das vegane Gansl anbieten, herrscht ein Run auf das alternative Gansl. "Die Gasthäuser kommen mit den Vegansl-Bestellungen teilweise kaum nach," weiß Heidi Lacroix vom Verein gegen Tierfabriken (VGT). Wer ein Vegansl probieren will, sollte daher ähnlich wie beim regulären Gansl essen in Wien unbedingt vorbestellen, damit auch alle Gäste satt werden.

Veganes Gansl essen in Wien: Lokale zum Bestellen und Abholen

Welche Lokale dieses Jahr ein veganes Gansl anbieten und wie man trotz des Lockdowns dazu kommt, lesen Sie hier.





Landia (Wien)

Vegansl erhältlich ab Dienstag, 10.11.

bestellbar (Lieferando) oder zur Selbstabholung

Vorbestellung: 01 293 56 27

Adresse: Ahornergasse 4, 1070 Wien



Harvest Café Bistrot (Wien)

Ab 09. November, Montag bis Freitag 12:00 bis 20:00 Uhr und Samstag und Sonntag auf Anfrage mit Lieferservice oder Selbstabholung

Vorbestellung: 0676 492 77 90 oder 0699 1505 62 21

Adresse: Karmeliterplatz 1, 1020 Wien

Formosa (Wien)

Vegansl erhältlich von 02.11. bis 01.01.2021

Lieferung (Lieferando, Mjam)

Selbstabholung nach Anruf: 01-5811112 / 0699 1920 4294 neue Öffnungszeiten Mo-Sa 11:00 bis 15:30 Uhr)

Adresse: Barnabitengasse 6, 1060 Wien

Velani (Wien)

Ab 09.11. wird es Special-Tage geben, wo gegen Vorreservierung ausgewählte Gerichte, wie zum Beispiel das neu entwickelte Vegansl, angeboten werden (Abholung und Lieferung).

Vorbestellung: 01 810 6042

Adresse: Schönbrunner Straße 235, 1120 Wien

Zur Allee (Wien)

Vegansl erhältich von 04.11 bis 29.11.

Selbstabholung Samstag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr für vorbestellte Abholungen

Vorbestellung: 0664 1897823 Lukas

Adresse: Schwarzenbergallee 40, 1170 Wien

NAVI-Adresse: Neuwaldeggerstr. 57A, 1170 Wien

Vegansl essen in Niederösterreich und dem Burgenland

Genussheuriger am Stanihof (Markersdorf, Niederösterreich)

Lieferung und Selbstabholung nach Bestellung: Freitag und Samstag, 11:00 bis 14:00 Uhr und 17:00 bis 19:30 Uhr, Sonntag 11:00 bis 17:00 Uhr

Vorbestellung: 0680 128 76 45, bestellung@stanihof.at

Adresse: Poppendorf 7, 3385 Markersdorf

Weidgans – Das Landgasthaus in der Stadt (Wiener Neustadt, Niederösterreich)

Vegansl erhältlich ab 03.11.

Lieferung oder Abholung nach Bestellung: Dienstag bis Samstag von 11:30 bis 15:00 und 17:00 bis 21:00 Uhr (Abholung nur bis 20 Uhr möglich)

Vorbestellung: 0664 915 11 86, weidgansm@gmail.com

Adresse: Lange Gasse 20, 2700 Wiener Neustadt

FreuRaum (Eisenstadt, Burgenland)

„Ganz ohne Gans“-Menü gibt es von 09. bis 13.11. von 11:30 bis 14:30 Uhr bzw. am 7. und 14.11. vor 12:00 Uhr nach Reservierung

Reservierung: https://www.freu-raum.at/reservierung

Adresse: Fanny Elßler Gasse 3, 7000 Eisenstadt

Vegansl selber kochen: Rezepte

Wer keine Möglichkeit hat, an eines der oben genannten veganen Gansl zu gelangen, kann natürlich auch selbst eines kochen. In den nachfolgenden Rezepten wird erklärt, wie das geht.

Veganes Martini-Gansl von Irene und Karl Schillinger (aus dem Kochbuch "Schwein ohne Schwein")

Bratensauce – ohne Rind & Schwein

Zutaten:

2 mittelgroße Zwiebeln

3 EL Rapsöl

1 EL Staubzucker

1 EL Mehl

250 ml Rotwein

800 ml Gemüsebouillon

Kümmel, gemahlen

Majoran, Pfeffer, Salz

2 Zehen Knoblauch

Zubereitung:

Die Zwiebeln würfeln und in einer Pfanne mit Öl anrösten. Staubzucker und Tomatenmark beifügen und kurz mitrösten. Mit Mehl bestäuben und anschließend mit Rotwein ablöschen. Dann mit der Suppe aufgießen. Gewürze beimengen, die Knoblauchzehen schälen und reinpressen. Die Sauce bei laufendem Umrühren stark reduzieren. Die Sauce so lange kochen lassen, bis sie eine sämige Konsistenz bekommt.

Kartoffelteig

Zutaten:

1 kg gekochte mehlige Kartoffeln (gut ausgekühlt)

300 g glattes Mehl

50 g Weizengrieß

Salz

Zubereitung:

Die gekochten Kartoffeln feinreiben oder durch einen Fleischwolf drehen. Anschließend die übrigen Zutaten beifügen und gut durchkneten. Den Teig sofort weiterverarbeiten. Tipp: Je nach Kartoffelsorte und Jahreszeit kann mehr oder weniger Mehl und Grieß erforderlich sein!

Martinigans und Rotkraut

Zutaten:

4 Seitanfilets (Weizeneiweiß)

Maisstärke

Salz

1 großer oder 2 kleine Köpfe Rotkraut

2 kleine Äpfel

2 große Zwiebeln

Rapsöl

2 EL brauner Biozucker

5 EL Zitronensaft

100 ml Orangensaft

300 ml Rotwein Gewürzmischung (4 Gewürznelken, 5 Pimentkörner, 7 Wacholderbeeren, 4 Lorbeerblätter, 10 schwarze Pfefferkörner, 1 Zimtstange)

100 g Preiselbeermarmelade

Gemüsebouillon

Zubereitung:

Den Seitan in mittelgroße Stücke schneiden. Pro Filet eine Seite in Maissärke drücken, gut abklopfen und auf dieser Seite bei hoher Temperatur in Rapsöl knusprig braten. Dann wenden und die andere Seite des Filets nur kurz anbraten.

Den Kartoffelteig in ungefähr faustgroße Knödel formen und in reichlich Salzwasser garen, nicht aufkochen lassen. Wenn die Knödel an der Wasseroberfläche schwimmen, sind sie fertig. Das Rotkraut in feine Streifen schneiden und in einen Topf geben. Die Äpfel schälen, entkernen und reiben. Die Zwiebeln schälen, würfeln und in Öl hellbraun anschwitzen. Dann die Zwiebeln mit dem Öl über das Rotkraut gießen. Etwas Salz, Zucker, Zitronensaft, Orangensaft und Rotwein beifügen. Anschließend das Rotkraut bei mittlerer Hitze aufkochen lassen. Die Gewürzmischung zerstoßen und dem Rotkraut beimengen. Nun das Rotkraut etwa 45 Minuten lang kochen lassen. Anschließend die geriebenen Äpfel sowie die Preiselbeermarmelade dazugeben und weitere 15 Minuten kochen lassen. Mit Salz und Gemüsebouillon abschmecken.

Martinigans, Kartoffelknödel und Apfel-Rotkraut auf einem Teller anrichten und mit Grünzeug garnieren. Die Bratensauce in einem eigenen Gefäß anrichten.

Vegane Martinigans von Veganblatt

Zutaten für 2

1 Packung vegane Geflügelbrust (z.B. von Vantastic Food)

1 Packung Rotkraut

1 Packung gekochte Maroni

5 Knoblauchzehen

2 Äpfel

1 EL Olivenöl

½ Glas vegane Bratensoße (fertige Mischungen für Bratensoße im Supermarkt sind oftmals vegan, ansonsten gibt es hier ein Rezept)

Zubereitung

1. Rotkraut in die Ofenform geben

2. einen Apfel in mittelgroße Stücke schneiden und zum Rotkraut geben

3. Veganes Geflügel oben auf das Rotkraut legen

4. zweiten Apfel kleinreiben

5. Knoblauchzehen klein drücken, mit dem EL Olivenöl, Gewürzen (Rosmarin und Petersilie), etwas Salz und Pfeffer und dem geriebenen Apfel zu einer Marinade vermischen.

6. Die vegane Gans auf der Rückseite dick mit der Marinade bestreichen.

7. Dann 15 Minuten bei 180°C bei Umluft in den Backofen.

8. Gans umdrehen und auf der Vorderseite leicht mit der Marinade bestreichen. Maroni dem Rotkraut beigeben.

9. Weitere 25 Minuten bei gut 180° goldbraun braten.

10. Ab und an Wasser beigeben falls es zu trocken wird.

(red)