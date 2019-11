Gaming-Highlight #onepassion startete in der Wiener Gösserhalle

Bis Sonntag verwandelt sich die Gösserhalle Wien zum pulsierenden Treffpunkt der eSports und Gaming Community.

Am Sonntag geht es bei den vier Hauptturnieren in den Games Rocket League, CS:GO, PUBG und FIFA ab 10.00 Uhr in den Finalrunden um den TurnierSieg, live gestreamt über den Red Bull Twitch-Channel www.twitch.tv/redbullde . Das ist nicht nur ein Fixtermin für alle Gaming-Fans, sondern auch für prominente Gamer und Influencer wie FIFA-Star Cihan Yasarlar, CS:GO-Ikone kakafu, und die YouTuber JustBecci, Venicraft und Luigikid.

Battle-Modus bei Gaming-Event in Wien

Im herausfordernden Battle-Modus des „Red Bull pLANet one RoundUp“ können die Esportler in den acht unterschiedlichen Games Hearthstone, DOTA Underlords, Rocket League, FIFA20, CS:GO, TFT, PUBG und League of Legends beweisen, dass sie in unterschiedlichen Games auf einem Top-Niveau spielen. Zu jeder vollen Stunde nehmen die Esportler an einer Spielrunde in einem der acht Games teil und können Erfahrungspunkte sammeln oder speziellen Challenges teilnehmen. Dabei spielt jeder für sich um Punkte und kann bis zu 20 Levels aufsteigen. Spannung ist beim einzigartigen Battle-Format auf jeden Fall garantiert. In jedem Level gibt es tolle Preise zu gewinnen, unter anderen einen Tentelian Gaming-PC oder paysafecard Gutscheine – und „money can’t buy“-Preise wie einen Flug mit der legendären DC-6 der Flying Bulls Flotte.