Gallup-Umfrage: Zustimmung zu Impfpflicht steigt

Die Zustimmung zur ab 1. Februar 2022 geplanten Corona-Impfpflicht steigt in Österreich weiter. Im jüngsten Gallup-Stimmungsbarometer stimmten ihr bereits 59 Prozent der Befragten zu.

Gallup-Umfrage zur Impfpflicht

Nicht-Impfbereite mit Politik deutlich unzufriedener

Und diese Personengruppe zeichnet sich auch durch eine überdurchschnittlich hohe Skepsis gegenüber der Politik im Allgemeinen aus. "Verglichen mit dem Bevölkerungsschnitt sind die Nicht-Impfbereiten mit der Politik deutlich unzufriedener, beurteilen die Arbeit der Bundesregierung kritischer und hadern häufiger mit den demokratischen Rahmenbedingungen", kommentierte die Leiterin des Österreichischen Gallup-Instituts, Andrea Fronaschütz, die Ergebnisse der Umfrage. So vertreten die Nicht-Impfbereiten zu 84 Prozent die Meinung, dass politische Parteien nur daran interessiert sind, Wahlen zu gewinnen (64 Prozent in der Gesamtbevölkerung) und zu 81 Prozent, dass das Volk, und nicht eine abgehobene politische Elite in wichtigen Fragen entscheiden soll (56 Prozent in der Gesamtbevölkerung). Zu 89 Prozent stimmen sie der Aussage zu, dass die Politik die Sorgen und Ängste der Bevölkerung ernst nehmen soll (68 Prozent in der Gesamtbevölkerung).