Future Health Lab eröffnete in Wien: Neue Lösungen für das Gesundheitssystem

Mit dem Ziel, innovative und digitale Lösungsansätze für die Herausforderungen des österreichischen Gesundheitssystems zu schaffen, hat das Future Health Lab in Wien ab sofort seine Türen geöffnet.

Future Health Lab beim Wiener Hauptbahnhof eröffnet

Es ist Ziel aller Partner, gemeinsam neue Lösungen für die dringendsten Herausforderungen im Gesundheitswesen zu entwickeln und hierfür in neuen Allianzen zu wirken. Gesundheitsminister Johannes Rauch betonte bei der Eröffnung im Cape 10 beim Wiener Hauptbahnhof die Bedeutung des Future Health Lab als "Innovationstreiber". "Digitalisierung wird unser Gesundheitssystem in den nächsten Jahren stark verändern. Apps werden die Patient:innen unterstützen, bessere Vorsorgeprogramme ermöglichen und nicht zuletzt den Zugang zu Gesundheitsangeboten erleichtern. Das Future Health Lab soll ein Ort sein, an dem mehrere Partner gemeinsam solche innovativen Lösungen entwickeln und ausprobieren können. Innovation zu fördern, ist auch im Gesundheitssystem der Schlüssel für die Zukunft", so Rauch.