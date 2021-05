Fußball: SK Rapid nimmt Kevin Wimmer unter Vertrag

Der SK Rapid bekommt einen neuen Verteidiger: Kevin Wimmer wird von den Wienern unter Vertrag genommen. Der Ex-Fußball-Nationalspieler kostete vor wenigen Jahren noch eine kolportierte Summe von rund 20 Millionen Euro.

Der SK Rapid hat einen Transfercoup getätigt. Der frühere ÖFB-Nationalspieler Kevin Wimmer wechselt zum Fußball-Vizemeister. Der 28-jährige Innenverteidiger, einst in der englischen Premier League tätig, unterschrieb in Hütteldorf einen Vertrag für die beiden kommenden Saisonen. Wimmer werde seinen aktuellen Vertrag bei Stoke City nach Ende seiner noch aufrechten Leihe an den deutschen Zweitligisten Karlsruher SC auflösen, gab Rapid am Freitag bekannt.