Fußball: Grüll wechselt Ried zu Rapid Wien

Rapid bekommt Wunschstürmer Marco Grüll mit Verspätung: Der 22-Jährige soll im Sommer von Ried nach Wien wechseln. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2024.

Wunschspieler von Trainer Kühbauer

Der 22-Jährige ist erklärter Wunschspieler von Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer, ein Transfer in der Winterübertrittszeit scheiterte aber an der Ablösesumme. Nun kommt Grüll, der im Jänner 2019 von St. Johann/Pongau nach Ried gekommen war, im Sommer ablösefrei. In der laufenden Saison hat der Stürmer für die Innviertler in 15 Spielen sechs Tore erzielt.