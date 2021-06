Fußball: Österreich-Spiel in Wien vor 3.000 Menschen

Das Ernst-Happel-Stadion in Wien wird wieder mit Menschen gefüllt sein: 3.000 Zuschauer werden dabei sein, wenn Österreich in seinem letzten Spiel vor der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag gegen die Slowakei antritt.

Österreichs Fußballnationalteam wird seinen letzten Test vor der EM gegen die Slowakei am Sonntag, 6. Juni (17.30 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion vor 3.000 Zuschauern bestreiten. Wie der Österreichische Fußballbund (ÖFB) am Mittwoch bekanntgab, sind dafür ab sofort noch Karten im freien Verkauf erhältlich. Es gilt die 3G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete).

Pflegepersonal erhielt Tickets für ÖFB-Spiel gegen Slowakei

Zuvor waren bereits Mitglieder der Fanclubs, "ÖFB-Insider" sowie Partner und Sponsoren berücksichtigt und zudem Karten an Pflegepersonal bzw. ausgewählte Vertreterinnen und Vertreter von Schulen und Vereinen "als Dankeschön für die Leistungen im Jahr der Pandemie" vergeben worden.