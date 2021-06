Fußball-EM: Wird das Finale verlegt?

Das Finale der Fußball-Europameisterschaft soll eigentlich im Londoner Wembley-Stadion über die Bühne gehen. Aber: Laut UEFA existiert auch ein "Notfallplan".

Die Europäische Fußball-Union erhöht offenbar den Druck auf die englischen Behörden, Corona -Ausnahmeregelungen für die EM-Spiele im Londoner Wembley-Stadion zu beschließen. Einen Bericht der britischen "Times", wonach sogar die Verlegung der Halbfinali und des Endspiels nach Budapest diskutiert werden könnte, kommentierte die UEFA zurückhaltend, aber auch so: "Es gibt immer einen Notfallplan, aber wir sind zuversichtlich, dass die Finalwoche in London ausgerichtet wird."

Fußball-EM soll im Wembley-Stadion gastieren

In Wembley sind in der kommenden Woche zwei Achtelfinalspiele (26. und 29. Juni) angesetzt, ehe dort am 6. und 7. Juli beide Halbfinalspiele und am 11. Juli das Endspiel steigen sollen. Für die K.o.-Runde sollen bis zu 45.000 Zuschauer zugelassen werden, was 50 Prozent der Gesamtkapazität des Stadions entspricht.