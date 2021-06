Fußball-EM: Unklarheit nach Corona-Impfung für Spanier

Die Impf-Aktion war alles andere als von langer Hand geplant: Ein Teil des spanischen Fußball-Nationalteams wurde gegen das Coronavirus geimpft - und zwar wenige Tage vor der EM-Auftaktpartie.

Spieler der spanischen Fußball-Nationalmannschaft sind drei Tage vor ihrem ersten EM-Spiel am Montagabend gegen Schweden gegen das Coronavirus geimpft worden. Die nach zwei positiven Befunden kurzfristig beschlossene Aktion fand am Freitag im Trainingszentrum der "La Roja" in Las Rozas bei Madrid statt, wie der Verband mitteilte. Es wurde den Profis freigestellt, welchen Impfstoff sie nehmen.

Spanien: Fragezeichen hinter Ausmaß der Corona-Impfung

Diskussion um Corona-Impfung

Experte spricht Impfreaktionen an

Spanien tritt bei Fußball-EM gegen Schweden, Polen und Slowakei an

Nach dem Spiel gegen die Schweden trifft das spanische Team von Trainer Luis Enrique in der Gruppe E am 19. Juni auf Polen und am 23. Juni auf die Slowakei. Alle Begegnungen der Vorrunde bestreitet der Weltmeister von 2010 und Europameister von 2008 und 2012 vor eigenem Publikum im Estadio La Cartuja in Sevilla.