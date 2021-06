Schweden vor Auftakt gegen Spanien mit zwei Corona-Fällen

In Schwedens Fußball-Nationalteam wurden wenige Tage vor dem EM-Auftaktspiel gegen Spanien zwei Corona-Fälle bekannt.

Der Verband teilte am Dienstag mit, dass Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Sie fallen für das Auftakt-Match der EM am Montag in Sevilla gegen Spanien aus. Juventus-Spieler Kulusevski reiste nicht mit zur finalen Vorbereitung in Göteborg, sondern blieb isoliert in Stockholm. Svanbergs Test soll noch einmal analysiert werden.

Zwei Corona-Fälle im Spanien-Team

Es sei traurig für die Mannschaft, aber vor allem für Dejan selbst, betonte Nationaltrainer Janne Andersson. Einen Ersatz will er nicht anfordern. Er hofft, dass der 21-jährige Offensivspieler nach der Spanien-Partie wieder zur Mannschaft stoßen kann.

Schweden-Gegner Spanien ebenfalls mit Corona-Fall

Schwedens Auftakt-Gegner Spanien hatte am Sonntag einen Corona-Fall vermeldet. Kapitän Sergio Busquets war positiv auf das Virus getestet worden und hatte daraufhin umgehend das EM-Camp der Spanier in Las Rozas de Madrid verlassen müssen. Er befindet sich derzeit in Quarantäne in Barcelona.

Die Schweden spielen in Gruppe E außerdem am Freitag nächster Woche (18. Juni) gegen die Slowakei sowie am 23. Juni gegen Polen. Spielort ist jeweils St. Petersburg.