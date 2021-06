Fußball-EM: Dänemark lässt mehr Zuschauer ins Stadion

In Dänemark können 25.000 statt wie bisher verlautbart 15.900 Zuschauer zu EM-Spielen ins Stadion. In Kopenhagen finden vier EM-Spiele statt.

Bei den Spielen der Fußball-EM in Kopenhagen werden mehr Fans im Stadion dabei sein können als ursprünglich vereinbart. Die dänische Regierung einigte sich in der Nacht auf Donnerstag mit dem Großteil der Parlamentsparteien darauf, dass pro Spiel nun 25.000 Zuschauer ins Stadion Parken gelassen werden dürfen. Für die ersten EM-Partien auf dänischem Boden waren bisher 15.900 Stadionzuschauer vorgesehen gewesen. In den Parken finden regulär rund 38.000 Zuschauer Platz.