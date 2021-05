Fußball-EM 2021: Das ist der vorläufige Österreich-Kader

Franco Foda sorgt für eine Überraschung: Der ÖFB-Trainer gibt Phillipp Mwene sowie Husein Balic bei der Fußball-EM 2021 eine Chance und bietet damit zwei Spieler auf, mit denen nicht jeder gerechnet hätte.

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat in seinem vorläufigen Kader für die Fußball-EM mit zwei Überraschungen aufgewartet. Der Deutsche nominierte am Mittwoch in Bad Tatzmannsdorf Mainz-Defensivmann Phillipp Mwene und LASK-Flügelspieler Husein Balic in sein vorerst 30-köpfiges Aufgebot. Nennfrist für den endgültigen 26-Mann-Kader für das Turnier (11. Juni bis 11. Juli) ist der 1. Juni. Bis dahin muss Foda noch vier Akteure aus seinem Aufgebot streichen.