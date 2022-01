Für wie viele Erwachsene in Österreich die Impfpflicht gelten soll

Wieder einmal geht es in der Corona-Pandemie um Zahlen: Die Impfpflicht soll für 7,4 Millionen Erwachsene in Österreich gelten.

Ausklammerung von Impfpflicht

Schon in den bisherigen Plänen waren 1,1 Mio. Kinder unter 14 von der Impfpflicht ausgenommen. Im zwischen ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS vereinbarten Entwurf bleibt die Impfung nun auch für 344.000 Jugendliche zwischen 14 bis 17 Jahren freiwillig. Zwar sind mit Stand Sonntag 236.000 Jugendliche in dieser Altersgruppe vollständig geimpft . Allerdings ist die Durchimpfungsrate mit knapp unter 70 Prozent noch unterdurchschnittlich.

Wo "Impflücke" am größten ist

Am größten ist die "Impflücke" in Oberösterreich und in Kärnten, wo mit 23 Prozent noch fast ein Viertel der Erwachsenen ohne vollständige Impfung auskommt. Dahinter folgen Salzburg mit 22 sowie Tirol, Vorarlberg und Wien mit 21 Prozent. In der Steiermark ist mit 20 Prozent genau ein Fünftel der Erwachsenen noch nicht vollständig geimpft, in Niederösterreich beträgt die Impflücke 18 und im Burgenland 15 Prozent.