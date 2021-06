Fünf Millionen Erstgeimpfte bis Juli wohl nicht schaffbar

Die von Bundeskanzler Kurz versprochenen 5 Millionen Erstimpfungen bis Anfang Juli dürften sich nicht ausgehen. Wenn es in den nächsten Tagen so weitergeht, fehlen rund 200.000 Stiche auf die 5 Millionen. Die 5 Millionen-Grenze würde erste eine Woche später erreicht werden.

Rund 76.000 Impfungen täglich in Österreich

Großteil der Dosen für Zweitimpfungen

Große Impfstofflieferung erst kommende Woche

Außerdem wird die größte Impfstofflieferung für den Juni - entgegen erster Planungen - erst kommende Woche erwartet, hieß es aus dem Ministerium. Kommende Woche soll so viel Impfstoff nach Österreich geliefert werden, wie in keiner Woche zuvor. Von allen vier zugelassenen Impfstoffen zusammen werden mehr als 1,2 Millionen Dosen erwartet, jeweils mehr als eine halbe Million entfallen auf Biontech/Pfizer sowie AstraZeneca. "Diese gilt es dann möglichst rasch an die Bundesländer zu verteilen und schnell zu verimpfen", sagte Mückstein. Mehrere Bundesländer kündigten bereits an, dass es dann mehr Impfstoff als Impfwillige gibt.