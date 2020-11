Frühzeitige Entlassung: Richter und Staatsanwälte wehren sich gegen Kritik

Die Richter und Staatsanwälte wollen die von Kanzler Sebastian Kurz geäußerte Kritik an der vorzeitigen bedingten Entlassung des späteren Wiener Attentäters nicht auf sich sitzen lassen und wehren sich nun.

o eine Entscheidung erfolge nach "bestem Wissen und Gewissen" auf Basis von Gesetzen, schreiben sie in einer Stellungnahme am Donnerstag. Und: Der 20-Jährige wäre so oder so schon frei gewesen, hätte also die Tat auch begehen können, wenn er die gesamte Haftstrafe abgesessen hätte.