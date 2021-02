Friseure bekommen laut neuem KV um 1,4 Prozent mehr Lohn

KV-Abschluss: Ab April bekommen Friseure um 1,4 Prozent mehr Lohn. Darauf haben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter geeinigt.

Dies geht aus einer Aussendung der Gewerkschaft vida am Donnerstag hervor. Christine Heitzinger, Vorsitzende des Fachbereichs Dienstleistungen bei der vida, sprach in der Aussendung von einem "guten KV-Abschluss für die Kolleginnen und Kollegen in der Friseur-Branche".