Friseur-Öffnungen: Run auf Corona-Teststraßen in Wien

Seit dem heutigen Montag dürfen Friseure wieder geöffnet haben. Da diese nur mit einem negativen Corona-Test besucht werden dürfen, kam es zu einen Run auf die Corona-Teststraßen.

Testbooms: Kapazitäten wurden erweitert

Am heutigen Montag zeige sich ein ähnliches Bild: Die "Drive-Ins" im Austria Center und in Schönbrunn sind voll, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA auf Anfrage mitteilte. Wer zu Fuß kommt, hat zumindest im Austria Center, in der Orangerie in Schönbrunn und in Alt Erlaa nur mehr relativ wenig Auswahl, da die Auslastung dort mehr als 80 Prozent beträgt. Ein wenig geringer ist der Andrang offenbar in der Stadthalle oder beim Happel-Stadion.