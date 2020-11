Friedenssymbol: Steirische Fichte als Christbaum in Schönbrunn aufgestellt

Sie ist da und ziert bereits in ganzer Pracht den Ehrenhof in Schönbrunn: Die 118 Jahre alte steirische Bergfichte, die als Symbol des Friedens aufgestellt wurde.

In diesen Zeiten ist es der Veranstalterin des Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloß Schönbrunn wichtig ein Zeichen zu setzen: "Wir haben bewusst am geplanten Termin für die Baum-Ankunft festgehalten und wollen damit ein Zeichen des Friedens und des Miteinanders setzen.", erklärt Gabriela Schmidle (MTS Wien).

Prachtvolle Fichte ist ein Geschenk der Bundesforste

In den frühen Morgenstunden traf heute das Geschenk der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) – eine 118-jährige und 18 Meter hohe Fichte – am Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn ein. Bei Sonnenaufgang nahmen die Experten des Forstamtes der Stadt Wien das tonnenschwere Prachtstück in Empfang.