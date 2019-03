"Fridays for Future": Ärztekammer unterstützt Forderungen

Heute finden weltweit Demonstrationen für den Klimaschutz statt. Auch in Wien werden die Jugendlichen auf die Straße gehen. Die Ärztekammer unterstützt die Forderungen der jungen und weist darauf hin, dass ein Umdenken gefordert ist.

Am heutigen “Friday for Future” werden wieder Zigtausende Schüler, Lehrlinge und Jugendliche weltweit für einen professionellen und ernst gemeinten Klimaschutz beziehungsweise gegen die weltweite Haltung der Politik in Sachen Klimaschutz protestieren. Für Szekeres sind dabei die Forderungen der Jugend vollkommen berechtigt und wissenschaftlich belegt: “Wir Ärztinnen und Ärzte propagieren die Wichtigkeit eines gesunden Lebensstils. Dieser aber kann nur in einem gesunden Umfeld wahrgenommen werden. Ein gesunder Lebensstil bedarf daher eines adäquaten, natürlichen Lebens- und Bewegungsraums.”

Schnelle und weitreichende Maßnahmen der Umweltschutzpolitik gefordert

Insbesondere in den Ballungsräumen sei ein städteplanerisches Umdenken dringend gefordert: “Die Städte und Metropolen entwickeln sich in Richtung Peripherie. Es gilt, Grünland, Erholungs- und Bewegungsraum im innerstädtischen Bereich zu erhalten beziehungsweise zu erweitern.” Unbebaute Grundstücke müssten daher vom Wert her an die bebauten Flächen angepasst werden, “dann wird auch nicht mehr so rücksichtslos gebaut werden”, betont Lercher.