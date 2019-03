In zahlreichen Städten wird am 15. März für den Klimaschutz demonstriert.

Aufruf zum weltweiten Klimastreik am 15. März: Demo am Wiener Heldenplatz

Um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, wird am 15. März zum weltweiten Streik aufgerufen. Auch in Wien wird an diesem Tag eine Groß-Demo stattfinden.

Die Klimaproteste nach dem Vorbild der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg sollen in eineinhalb Wochen nach Angaben der Organisatoren in fast 500 Städten stattfinden. An den internationalen Schulstreiks rund um den 15. März werden sich Demonstranten in mindestens 490 Städten in 57 Ländern beteiligen, teilte das Netzwerk “Global Strike For Future” am Montag mit.

Streik für den Klimaschutz auch in Wien geplant In Österreich gibt es nach Angaben des Netzwerks bisher Eintragungen der Städte Innsbruck, Klagenfurt und Wien für Demonstrationen. Es sei außerdem möglich, dass in weiteren Städten Kundgebungen stattfinden werden, die bisher noch nicht aufgelistet worden seien, sagte ein Sprecher des Netzwerks. Demnach sind Klimaproteste auf allen bewohnten Kontinenten geplant, der westlichste in Honolulu auf Hawaii, der östlichste im neuseeländischen Palmerston North.

Greta Thunberg hat im August 2018 damit begonnen, vor dem Parlament in Stockholm für einen stärkeren Einsatz Schwedens gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Ihr “Schulstreik fürs Klima” fand Tausende Nachahmer in aller Welt, die 16-Jährige selbst wurde zum Gesicht der internationalen Klimaschutzbewegung.

Demo am Wiener Heldenplatz: Ablauf Am Freitag, den 15. März, ruft “Fridays for Future Vienna” zur Großdemo in Wien auf. Ab 10.00 Uhr versammeln sich die Demoteilnehmer in Wien an insgesamt fünf Sammelpunkten in Wien (Schottentor, Hamerlingplatz, Mariahilferstraße, Karlsplatz, Wien Mitte) Danach werden sich die Züge gegen 11.00 Uhr in Richtung Heldenplatz bewegen, wo ab 12.00 Uhr Ansprachen gehalten werden. Von 13.00 bis 15.00 Uhr werden alle Demonstranten gemeinsam durch die Wiener Innenstadt ziehen.