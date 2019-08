Frequency 2019: Besucher von Regen unbeeindruckt

Für Freitag war wechselhaftes Wetter angesagt. Freitagnachmittag kam es tatsächlich zu Regen, dieser hielt aber nicht lange an.

Phoenix und Trettmann: Auftritt bei bestem Festivalwetter

Erwin & Edwin sorgten für gute Zeit

Dafür genügen meist ganz die Songs allein, etwa vom im Februar veröffentlichten Album "Power", dem ersten in der aktuellen Konstellation. "Alles ist sehr harmonisch und natürlich entstanden, weil wir uns alle kennen", rekapitulierte Alix. "Man vertraut aufeinander und weiß das jeweilige Ding des anderen zu schätzen. Trotzdem war es eine neue Situation, gibt es doch die Hardcorefans, die das alte Zeug lieben. Es war letztlich gar nicht so leicht, mich da mental einzufügen und dann vorne hinzustellen. Ich glaube aber, dass der Großteil es annimmt und feiert. Immerhin gibt es jetzt eine neue Dimension in dem Ganzen."

Frequency 2019: Abwechslung, Vielschichtigkeit und Durcheinander

Abwechslung, Vielschichtigkeit, Durcheinander - alles traf in der ein oder anderen Form bisher auch auf das Frequency zu. Wo kurz mal die Gitarren jaulten (danke dafür an Yungblud und dessen zeitgemäße Teenage-Angst-Interpretation mit Feelgood-Factor), sich dann wieder die EDM-Chefs an den digitalen Plattentellern mit fremden Federn schmückten oder ganz einfach technoides Gestampfe für großen Jubel sorgte, merkte man schnell: Musik hat in St. Pölten in all ihren Spielarten eine Berechtigung. Für jeden was dabei, für jede etwas zu entdecken. Auch und vor allem das macht das Frequency 2019 aus.