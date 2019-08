Alle Bilder vom Frequency Festival 2019

Seit Donnerstag läuft das Frequency Festival 2019 im Green Park in St. Pölten. Drei Tage lang wird ein umfangreiches Programm geboten. Musik-Fans freuen sich über zahlreiche Headliner wie Billie Eilish, Macklemore, Twenty One Pilots und The Offspring. Hier alle Bilder vom Festival.

Auch dieses Jahr zieht das Frequency Festival mit einem starken Line-up zahlreiche Besucher an. Pro Tag werden am Festivalgelände im Green Park St. Pölten rund 50.000 Musikfans erwartet. Die ersten Festivalbesucher reisten schon am Dienstag an. Sie gehören zu den "Early Campern".

