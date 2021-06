Freistellung nur für Schwangere ohne Corona-Impfung verlängert

In körpernahen Berufen gilt die Freistellung von Schwangere noch bis Ende September. Jedoch gilt das nur für Schwangere ohne Corona-Impfung.

Die Freistellung Schwangerer in körpernahen Berufen wird an sich bis Ende September verlängert. Allerdings gilt diese nur für Personen, die nicht voll-immunisiert sind. Einen entsprechenden Beschluss trifft heute der Sozialausschuss, teilte die Regierung in einer Aussendung mit.