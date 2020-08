Frau in NÖ erstochen: Verhängung der U-Haft beantragt

Am Donnerstag soll ein 88-Jähriger seine Ehefrau getötet haben. Die Verhängung der U-Haft wurde beantragt.

Nach der Bluttat mit einer Toten am Donnerstag in Ladendorf (Bezirk Mistelbach) hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg am Freitagvormittag die Verhängung der Untersuchungshaft über den 88-jährigen Beschuldigten beantragt. Eine Entscheidung darüber sollte nach Angaben von Behördensprecher Friedrich Köhl am Nachmittag fallen.