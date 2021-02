Frau bei Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf getötet

Montagnachmittag kam eine Frau bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Wolsteingasse in Wien-Floridsdorf ums Leben. Die Brandursache ist noch unklar.

Am Montagnachmittag bemerkten Passanten Rauch, der aus dem Haus austrat und alarmierten daraufhin die Wiener Berufsfeuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Rauchintensität bereits sehr stark.

Feuerwehr entdeckte leblose Hausinhaberin

Die Einsatzkräfte drangen unter Atemschutz in das Haus ein und bekämpften den Brand mit einer Löschleitung. Im und um das Haus erschwerten umfangreiche Lagerungen die Löscharbeiten. Im Zuge der Brandbekämpfung wurde die leblose Hausinhaberin gefunden. Sie wurde sofort ins Freie gebracht. Der Rettungsdienst konnte jedoch nur mehr ihren Tod feststellen. Weitere Personen befanden sich keine im Haus. Es wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Brandursache wird ermittelt. Es standen 32 Feuerwehrleute im Einsatz.