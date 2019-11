„franzundjulius": Neues Café am Wiener Kriemhildplatz

Ulla Harms, die Betreiberin des Buchkontor, der einzigen Buchhandlung im 15. Wiener Gemeindebezirk, eröffnet in Kürze direkt neben dieser ein kleines Café: „franzundjulius".

Eröffnung mit Konzert von Manuel Rubey und Gerald Votava

So kam Ulla Harms zu ihrem Café

Und hier erzählt Ulla Harms die Geschichte, wie sie zu dem Café und vor allem, wie es zu dem Namen kam: „Vor acht Jahren konnte ich durch Zufall einen Blick in das Nebenlokal meiner Buchhandlung werfen. Ein alter Mann erzählte mir, dass er in den 70er-Jahren als Tischler im Bezirk gearbeitet und aus sentimentalen Gründen das Lokal als Lager behalten hat. Zwar war der Raum völlig zugemüllt, aber dennoch konnte ich einen geschmackvollen Fliesenboden und auch eine wunderschöne alte Doppelschwingtür erkennen. Für mich war klar: „Ich will in diesem Raum ein Café eröffnen.“



Immer wieder fragte ich in den vergangenen Jahren nach dem Lager und endlich, im März dieses Jahres, rief mich der Hausbesitzer an und bot mir diese Räumlichkeiten an. Schon nach wenigen Tagen Arbeit mit und im Dreck konnte ich alte Fliesen und wunderschöne Ornamente, die seit 1914 unter zahlreichen Putzschichten und Tapeten versteckt waren, entdecken. In den folgenden Wochen und Monaten haben wir alte Fliesen stundenlang geputzt und restauriert, wir haben Türen und Fenster von Grund auf saniert und uns für die Einrichtung auf die Suche nach alten Tischen, Sesseln und Lampen gemacht.