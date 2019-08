Frage des Tages: Soll Cannabis in Österreich komplett legalisiert werden?

Der Cannabis-Wirkstoff CBD erfreut sich wachsender Beliebtheit: Mehr als die Hälfte der Österreicher könnte sich vorstellen, den Wirkstoff zu verwenden. Aber auch über die Legalisierung des THC-haltigen Cannabis wird diskutiert.

Gesundheitsministerium wollte CBD verbieten

Kein Wunder also, dass das Wundermittel CBD einen regelrechten Boom in Österreich auslöste. Nach kurzen Querelen mit dem Gesundheitsministerium ist, die den Hype kurzfristig abflauen ließ, ist der Wirkstoff nun wieder in aller Munde. Ob in Rauch- bzw. Räucherwaren, CBD-Öl oder sogar Gesichtscremes - es gibt kaum ein Produkt, das nicht mit CBD verfeinert werden kann.