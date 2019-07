Frage des Tages: Sind Sie für eine Disco im alten ATV-Gebäude?

Was sagen Sie zu einer Disco in Wien-Leopoldstadt?

In das alte ATV-Gebäude in der Wiener Leopoldstadt soll noch dieses Jahr ein Restaurant mit Disco ziehen. Die Anrainer sind besorgt. Doch was halten Sie von dem Vorschlag?

In der Aspernbrückengasse in Wien-Leopoldstadt soll laut ORF noch heuer ein neues Restaurant samt Diskothek einziehen.