Neue Disco in Wien-Leopoldstadt: Anrainer besorgt

In das ehemalige ATV-Gebäude in der Aspernbrückengasse in Wien-Leopoldstadt könnte künftig ein Restaurant samt Diskothek einziehen. Der Inhaber der Albertina-Passage will dadurch das Grätzel beleben.

Momentan läuft das Genehmigungsverfahren für das Lokal, das für bis zu 300 Personen ausgelegt ist. Die Anrainer sind hingegen besorgt: Nicht nur wegen des Lärms, sondern sie fürchten auch eine Verschlimmerung der Parksituation.