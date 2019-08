Frage des Tages: Sind E-Scooter eine Gefahr für Fußgänger?

Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie ist rund ein Viertel der Wiener E-Scooterfahrer illegalerweise auf dem Gehsteig unterwegs. Sind die Elektro-Tretroller eine Gefahr für Fußgänger und Verkehr?

Zwei Dinge haben alle E-Scooter gemeinsam: Ihr Name besteht aus vier Buchstaben und der zweite Buchstabe ist ein "i" (Flash hat sich in Circ umbenannt) UND sie werden gerne auf Gehsteigen gefahren. Jeder vierte Fahrer ist unerlaubter Weise am Gehsteig unterwegs, was nicht unbedingt den Unternehmen, sondern vor allem den Nutzern selbst anzulasten ist.