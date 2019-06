Raserduo mit 73 km/h auf E-Scooter in Wien unterwegs

Am Montagnachmittag wurde ein E-Scooter-Fahrer in Wien-Döbling angehalten. Er war auf einem E-Scooter mit einer "Mitfahrerin" mit 73 km/h im Ortsgebiet unterwegs gewesen. Die Strafe hielt ihn jedoch nicht ab, kurz später wieder trotz Verbot mit einer "Mitfahrerin" zu fahren. Er wurde erneut gestraft.

Gegen 15.25 Uhr wurden Beamte am Pfingstmontag im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes in Wien-Döbling auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der viel zu schnell unterwegs war. Er war in der 50er-Zone mit 73 km/h und einer weiteren Person auf seinem Roller unterwegs. Mit einem E-Scooter ist jedoch nur eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/ erlaubt.