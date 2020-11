FPÖ zu Massentests: "Wenn Sie Weihnachten feiern wollen, lassen Sie sich nicht testen"

Die FPÖ ruft indirekt zum Boykott der im Dezember geplanten Massentests auf. Wer zu Weihnachten "ungestört" Verwandte besuchen wolle, solle sich nicht testen lassen.

Die FPÖ ruft indirekt zum Boykott der Massentestungen gegen das Coronavirus auf. "Wenn Sie Weihnachten in Ruhe feiern wollen, dann lassen Sie sich nicht testen", sagte Vizeklubchefin Dagmar Belakowitsch am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Kritik übte sie abermals daran, dass der Beschaffungsvorgang nicht ausgeschrieben worden sei, zumal es angenehmere Alternativen, etwa mittels Rachenabstrich, gebe. Mobil machte Belakowitsch abermals gegen einen "indirekten Impfzwang".