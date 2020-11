Coronavirus-Massentests: Bundesheer übernimmt Logistik und Organisation - intensive Planungsphase

Das Bundesheer übernimmt Logistik und Organisation der geplanten Coronavirus-Massentests und befindet sich derzeit in der Planungsphase. Man habe erst seit einigen Tagen den konkreten Auftrag und daher gebe es noch Abstimmungsbedarf, hieß es aus dem Ressort am Montag.

Coronavirus-Massentestungen in Österreich im Dezember

Beginnen sollen die Corona-Massentestungen am Wochenende vom 5./6. Dezember und somit zum Ende des harten Lockdowns mit den 200.000 Lehrern und Kindergartenbetreuern. Am Montag und Dienstag (7./8.) folgen dann die 40.000 Polizisten. Kurz vor Weihnachten ist eine breit angelegte Testreihe für die gesamte Bevölkerung geplant. Die Teilnahme an all diesen Tests ist freiwillig.