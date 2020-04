FPÖ: Wirtschaftshilfen der Regierung nicht nachhaltig

Die FPÖ kritisiert die Wirtschaftsmaßnahmen der Regierung in der Corona-Krise. Die Partei fordert stattdessen schnelle, unbürokratische Hilfen.

Die FPÖ hat am Freitag in einem halben Dutzend Aussendungen Wirtschaftsmaßnahmen und Aussagen der Bundesregierung im Rahmen der Coronakrise kritisiert. Bundesparteiobmann Norbert Hofer forderte, die Hilfe in der Krisenzeit rascher und unbürokratischer zu gestalten. Klubobmann Herbert Kickl sind "Kriminalisierungsversuche von infizierten Menschen" durch Innenminister Karl Nehammer ein Dorn im Auge.