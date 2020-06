FPÖ will nach Coronakrise Österreich "neu denken" und Steuern massiv senken

Wie Parteichef Norbert Hofer am Mittwoch ankündigte, will die FPÖ die Coronakrise dazu nutzen, das Land "neu zu denken" und alle "Strukturen zu hinterfragen".

FPÖ-Chef Norbert Hofer erneuerte am Mittwoch seine Forderung nach einer Wiederbelebung des Österreich-Konvents. Zudem verlangen die Freiheitlichen massive Steuersenkungen und Konjunkturpakete. Kritik übte Hofer am AUA-Deal und den Schäden durch die Corona-Maßnahmen.

Massive FPÖ-Kritik am AUA-Deal

Hofer warnt aber, dass auch diese Garantie nach wenigen Jahren ihre Gültigkeit verlieren und die AUA am Ende verschwinden werde. "Der Standort ist damit nicht gesichert. Es wäre richtig gewesen, Anteile zu erwerben." Die Vereinbarung mit der Lufthansa sei ein "Lehrbeispiel dafür, wie man es nicht macht", so Hofer.

Hofer warnt vor Unterschätzung der Corona-Probleme

Der FPÖ-Chef warnte auch davor, die kommenden Probleme der Coronakrise zu unterschätzen. Ein Viertel bis zu einem Drittel der Menschen in Kurzarbeit würden nach Ende der Kurzarbeit keinen Job mehr haben. Auch ein Viertel bis zu einem Drittel der Hotels und Gastronomiebetriebe würde es nicht überleben, die Inlandsnachfrage werde nachgeben." Deswegen müssen wir klotzen und nicht kleckern", verlangte Hofer Investitionen in Infrastruktur und Landesverteidigung. Es brauche Infrastruktur-Konjunkturpakete und Bundesheer-Investitionspakete. Österreich müsse zudem autark in der Lebensmittel- und Energieversorgung werden. "Es braucht eine kluge Energiewende."