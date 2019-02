Udo Landbauer kehrt in die Stadtpolitik zurück.

FPÖ-Mann Udo Landbauer kehrt in die Gemeindepolitik zurück

Udo Landbauer kehrt in die Wienern Neustädter Gemeindepolitik zurück. Das ließ der Landtagsabgeordnete am Montag via Aussendung verkünden.

“Ich möchte wieder mit voller Kraft für die Bevölkerung in Wiener Neustadt arbeiten”, sagt der gf. Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer zu seiner Rückkehr in die Kommunalpolitik. FPÖ-Gemeinderat Dietmar Seiser macht seinen Platz frei und Udo Landbauer wird bei der kommenden Gemeinderatssitzung am 18. Februar nachrücken. “Die Politik beginnt für mich direkt beim Menschen. Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, endlich wieder gemeinsam mit der Wiener Neustädter Bevölkerung gestalten zu dürfen”, sagt Landbauer.