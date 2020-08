FPÖ-Chef Nepp schließt Kooperation mit Strache aus

Für die FPÖ fallen die aktuellen Prognosen für die Wien-Wahl 2020 ernüchternd aus. Mit seinem Vorgänger Heinz-Christian Strache will Neo-Parteichef Dominik Nepp aber keinesfalls kooperieren, wie er im APA-Interview sagte.

"Jeder ist froh, dass wir Ballast losgeworden sind, dass ich aufgeräumt habe." Man könne "sorgenfrei und unbeschwert" in die Zukunft schauen, versichert er.

Nepp über Strache-Skandal: "Wir haben aufgeräumt"

Die FPÖ hat im Rathaus zuletzt jedoch auch Abgeordnete an das Team HC verloren. "Ich kann niemanden vor einem politischen Suizid bewahren, weder diese vier Mandatare, die zu ihm gegangen sind, noch Heinz-Christian Strache selbst", zeigte sich Nepp demonstrativ gelassen: "Was wir nur erkennen, ist, dass sich das Original immer durchsetzt, das ist die FPÖ."

Eine Stimme für Strache sei verlorene Stimme

Eine Stimme für Strache sei eine verlorene Stimme, da er die Hürde für den Einzug in den Landtag (5 Prozent, Anm.) nicht schaffen werde, mutmaßte der Wiener Chef-Blaue. Ob man im Wahlkampf Details aus der Spesenabrechnung Straches präsentieren werde? Nein, versicherte Nepp, hier gebe es ein Ermittlungsverfahren. "Wir haben eine Sonderprüfung gemacht und haben das der Polizei und den Behörden übermittelt."

Bekannt wurde nach dem Ibiza-Crash auch, dass die Wiener FPÖ Gold in einem Tresor in Osttirol deponiert hatte. Es seien Rücklagen, die sich ausgezahlt hätten, da Gold nun einen Höchstpreis habe, hielt Nepp dazu fest. Details dazu wollte er weiter nicht nennen. Ob er noch Kontakt zu Strache oder Gudenus habe? "Nein, habe ich nicht mehr." Dazu habe er auch zu wenig Zeit, betonte er.

Nepp legte auch dar, warum man im Bezirk Landstraße gegen einen Verbleib Straches im Wählerverzeichnis gestimmt habe: "Wir wollten eine rechtlich fundierte Entscheidung haben." Darum habe man ein Gutachten eingeholt und sei auf dessen Basis zum Entschluss gekommen, Strache habe seinen Hauptwohnsitz in Klosterneuburg. Entsprechend habe man abgestimmt. Falls es eine Wahlanfechtung gebe, wolle man sich damit absichern, dass man bei einem Regress nicht zur Verantwortung gezogen werde. Selbst strebe man eine Anfechtung nicht an, fügte er hinzu.

FPÖ startet erste Wahl-Kampagne im September

Der Wiener FPÖ-Chef verriet auch, wann der Auftakt zur blauen Wahlauseinandersetzung erfolgen wird - und dass das Ausländerthema dabei wieder eine Rolle spielen wird: "Die erste Kampagne startet um den 1. September herum." Inhaltlich werde es um "brennenden Themen" wie Migration, Zuwanderung, Identitätsverlust oder Stadtbildveränderung gehen: "Hier werden wir auch knallhart und beinhart die Verantwortlichen festmachen." In erster Linie sei das Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Man wolle ein "Schutzschild" für die Bevölkerung sein, da es in Wien derzeit kein "Korrektiv" mehr gebe. Die Grünen würden ohnehin die SPÖ-Politik mittragen und auch die ÖVP sei nach links gerückt. Dass Wien bisher ganz gut durch die Coronakrise gekommen ist, gestand auch Nepp ein: "Man hat vielleicht ein bissl Glück gehabt." Das Problem sei allerdings, dass das Gesundheitssystem an sich kranke, in dieser Infrastruktur herrsche "Chaos", weil das Geld fehle.