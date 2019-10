FPÖ-Chef Hofer will keine Türken mehr einbürgern

Die Verleihung der Staatsbürgerschaft an Türken soll laut Norbert Hofer temporär ausgesetzt werden. Als Grund nannte der FPÖ-Chef den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien, der Konsequenzen verlange.

Angesichts des Einmarsches türkischer Regierungstruppen im Norden Syriens hat FPÖ-Chef Norbert Hofer gefordert, dass Österreich die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Türken aussetzt. In einer am Sonntag veröffentlichten Aussendung verlangte Hofer "ernsthafte Konsequenzen" für die Türkei.