Türkischer Einmarsch in Nordsyrien für Kurz "fatal"

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien scharf verurteilt. "Ich halte das für absolut falsch. Ich verurteile das. Ich hoffe sehr auf eine starke Reaktion der internationalen Gemeinschaft", erklärte er in einem Interview mit der "Presse" und der "Kleinen Zeitung" (Sonntagsausgaben).

Kurz verurteilte türkischen Einmarsch in Nordsyrien

Auch die Europäische Union dürfe da nicht einfach zusehen, betonte der Ex-Kanzler. "Die Menschen vor Ort sind die Leidtragenden. Aber auch wir in Europa werden dann gefordert sein, von den Konsequenzen, von neuen Flüchtlingsströmen. Ich halte das wirklich für fatal, was da gerade geschieht", so Kurz.