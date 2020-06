FPÖ-Chef Hofer kassiert Anzeige nach "Koran gefährlicher als Corona"-Sager

FPÖ-Chef Norbert Hofer wird von Martha Bißmann angezeigt. Grund dafür ist der Verdacht der Herabwürdigung religiöser Lehren.

Die neue Partei der ehemaligen Nationalratsabgeordneten Martha Bißmann, die Liste SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft), hat gegen FPÖ-Chef Norbert Hofer eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts der Herabwürdigung religiöser Lehren sowie der Verhetzung eingebracht. Grund sind dessen Aussage vom Dienstag, wonach der Koran gefährlicher als Corona sei, wie Bißmann via Aussendung bekannt gab.

Hofer spiele mit gesellschaftlichem und religiösem Frieden

Die Partei SÖZ habe am Mittwoch eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt. Dort konnte man die Anzeige gegenüber der APA vorerst nicht bestätigen. Die designierte SÖZ-Spitzenkandidatin für die Wien-Wahl Bißmann sagte dazu, Hofers Aussagen seien "schlichtweg nicht die Art von Miteinander, wie wir in einer pluralen und solidarischen Gesellschaft zusammenleben möchten". Auch SÖZ-Parteichef Hakan Gördü kritisierte, dass die FPÖ hier andauernd versuche "mit dem religiösen bzw. gesellschaftlichen Frieden zu spielen. Die österreichischen Muslime wollen sich hier nicht dauernd zum Spielball der hetzerischen Politik der FPÖ machen lassen."