Foto von Impfpass auf Social Media: Vorsicht geboten

Datenschützer sehen Fotos von Impfpässen, die etwa aus Freude über Corona-Schutzimpfungen auf sozialen Medien und in Chats geteilt werden, mit Sorge. Dies ekönnen als Vorlage für Kriminelle dienen.

Covid-Impfung: Kriminelle stellen gefälschte Impfpässe her

Vorsicht bei Veröffentlichung des Impfpasses nach Corona-Impfung

Das deutsche Gesundheitsministerium und Datenschützer raten daher zur Vorsicht, Impfpass-Fotos über das Internet zu teilen. "Überlegen Sie es sich gut, was Sie wirklich teilen möchten, bevor Sie einen Post absetzen. Was einmal im Internet oder in Sozialen Medien steht, lässt sich in der Regel nicht wieder zurückholen", sagte die niedersächsische Landesdatenschutzbeauftragte, Barbara Thiel.