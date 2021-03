Forscher: Regierung verunsichert mit Schlingerkurs

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie spalten seit Monaten die Bevölkerung. Immer mehr Menschen sind zu streng oder aber zu lasch, zeigen Daten des "Austrian Corona Panel Project" der Uni Wien.

Experten: Erleben "Prozess des Over-Promise and Under-Deliver"

Statt im Sinne einer konsequenten Politik über manche Meinungen hinwegzugehen - immerhin jeder sechste Österreicher hält laut der regelmäßig durchgeführten Panelstudie das Coronavirus auch nach einem Jahr für nur etwa so gefährlich wie die Grippe -, ändere die Regierung ständig ihre Erzählung und auch die Spielregeln, erklärte Kommunikationswissenschafter Eberl im Gespräch mit der APA.

Über Wochen hinweg habe die Regierung über Öffnungsschritte gesprochen und ein Hoffnungsszenario rund um Ostern aufgebaut, obwohl Experten schon die längste Zeit aufgeschrien hätten, dass neuerliche Einschränkungen unausweichlich sein werden. "Was wir erleben ist ein Prozess des 'Over-Promise and Under-Deliver', und das schon seit Beginn der Pandemie", verweist er etwa auf Kanzler Sebastian Kurz' (ÖVP) Sager vom "Licht am Ende des Tunnels" bereits im vergangenen Sommer.