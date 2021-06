Formel 1 in Österreich mit Covid-Kompetenzteam

Ein Covid-Kompetenzteam: Das soll es im Rahmen des ersten Formel-1-Rennens in Spielberg geben. Die Polizei teilte mit, dass Änderungen im Hinblick auf die Einsatzkonzepte vorgenommen wurden.

Hunderte Einsatzkräfte werden an den kommenden Wochenenden für Ordnung und Sicherheit bei den Formel-1-Grands Prix in Spielberg sorgen. Die Einsatzkonzepte seien laut Polizei überarbeitet worden, um die Anforderungen in Sachen Corona-Maßnahmen zu erfüllen. Beim ersten GP werden in fünf Zonen je 3.000 Zuschauer erlaubt sein. Ein eigenes Covid-Kompetenzteam der Polizei wird auf die Einhaltung der Regeln achten, hieß es am Montag.