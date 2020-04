Forderung nach Öffnung der Bundesgärten: Bund rügt Wien

Wiener SPÖ im Clinch mit der ÖVP: Die Frage nach der Öffnung der Bundesgärten in Wien wächst sich zunehmend zu einem veritablen Streit zwischen Rathaus und Bund aus.

Bund rügt Wien wegen Forderung nach Bundesgärten-Öffnung

Köstinger machte ihrem Ärger am Mittwoch gegenüber mehreren Medien Luft. Sie habe kein Verständnis, dass die SPÖ nun eine "Kampagne" fahre: "Das ist grob fahrlässig." Das oberste Ziel müsse jetzt sein, Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern. "Auch draußen lauert die Gefahr einer Ansteckung. Das Öffnen der Bundesgärten wäre das völlig falsche Signal. Deshalb bleiben die Parks auch zu", wird die Ministerin in Berichten von "Heute", "Krone" und "Österreich" zitiert.

Die Lage sei viel zu ernst, um jetzt "politisches Kleingeld" zu wechseln. Es gehe hier nicht um "Bund gegen Stadt, es geht um Menschenleben", mahnte die Ressortchefin in Richtung Rathaus. Ludwig und die Wiener SPÖ sollten in Corona-Zeiten ihren Fokus lieber auf das Gesundheitssystem legen, riet Köstinger.

SPÖ: Offene Bundesgärten zur Entlastung anderer Grünflächen

Die Wiener SPÖ hatte in den vergangenen Tagen regelmäßig den Bund aufgefordert, die seit Mitte März gesperrten Bundesgärten - darunter fallen etwa der Augarten, der Schönbrunner Schlosspark oder der Burg- und Volksgarten - wieder zu öffnen. Das Argument: Durch die Sperren müssten viele Wienerinnen und Wiener auf andere Grünflächen ausweichen, um in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen einmal Luft zu schnappen. Dadurch drängten sich mehr Menschen in den zugänglichen Freiflächen, weshalb es schwer werde, den geforderten Mindestabstand einzuhalten.