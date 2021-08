Folgt auf 80s-Feier bei Graz ein Corona-Cluster?

Die steirischen Gesundheitsbehörden haben sich an jene Leute gewandt, die bei einer Themenparty am letzten Wochenende waren. Sie haben zur Vorsicht appelliert.

Einer der Besucher der Veranstaltung in der Schwarzl-Halle in Premstätten südlich von Graz sei mit Corona -infiziert gewesen. Man möge in den nächsten Tagen den eigenen Gesundheitszustand genau beobachten, hieß es am Donnerstag.

"Schwarzl-Cluster"

Der Aufruf ergehe an alle Personen, die am Samstag, 7. August an der "We Love the 90s & 80s Party" im Schwarzl-Zentrum teilgenommen haben. Man empfehle, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.